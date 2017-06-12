На юге Гаити грузовик с людьми протаранил толпу, погибли более 10 человек

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Порт-о-Пренс, 12 июня. Как минимум 12 человек погибли во время наезда грузовика на юге Гаити.

По информации местных СМИ, инцидент произошел рядом с рынком. Водитель, который вез в кузове людей, не смог справиться с управлением и врезался в толпу людей. Во время аварии погибли как пассажиры грузовика, как и прохожие.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Врачи оценивают состояние нескольких пострадавших как критическое.