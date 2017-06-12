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Весь мир
Сирия: в Аль-Бабе под Алеппо произошли столкновения между повстанцами

Сирия: в Аль-Бабе под Алеппо произошли столкновения между повстанцами

1:42  12 Июня 2017
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Сирия: в Аль-Бабе под Алеппо произошли столкновения между повстанцами

Дамаск, 12 июня. В сирийском городе Аль-Баб провинции Алеппо произошли столкновения между повстанцами. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что обе противоборствующие стороны поддерживаются властями Турции. Обе группировки не так давно принимали участие в операции против запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*.

О причинах столкновений пока ничего не известно, — пишет Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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