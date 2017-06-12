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Политика
Премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоится в США

Премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоится в США

2:00  12 Июня 2017
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Премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоится в США

Вашингтон, 12 июня. В понедельник телеканал Showtime покажет жителям Соединенных Штатов Америки первую серию документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

Кабельный канал будет его транслировать в 21.00 по местному времени (04.00 по московскому времени. — Прим. ФАН). 

Ранее в пресс-службе телеканала рассказали, что для подготовки документального фильма Стоун более десяти раз встречался с российским лидером. Последняя встреча режиссера и президента России состоялась в конце зимы. Стоун рассказал, что Владимир Путин отвечал на все заданные вопросы.

#владимир путин
Настасья Шеркунова
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