Россияне отмечают День России концертами, экскурсиями и фейерверками

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Москва, 12 июня. Россияне празднуют один из самых молодых государственных праздников нашей страны — День России.

История этого праздника началась в 1990-м году, когда была провозглашена Декларация о государственном суверенитете России. В обширной программе празднования в нынешнем году нашлось место концертам, бесплатным экскурсиям и фейерверкам.

Президент России Владимир Путин вручит награды выдающимся представителям отечественной науки и искусства. Школьники, победившие на олимпиадах и соревнованиях, получат из рук главы государства паспорта.

Накануне сообщалось о тренировке, которую олимпийские чемпионы проведут в Москве для горожан. Об этом писала Газета.ru.