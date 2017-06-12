Квят не смог закончить Гран-при Канады из-за судей и механиков
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Оттава, 12 июня. Российский гонщик Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», не сумел завершить этап «Формулы 1» в Канаде из-за штрафных санкций и неудачных действий команды.
Задержка на старте стала основанием для двойного наказания. Кроме того, механики «Торо Россо» не сумели произвести оперативную замену колеса.
В результате Квят не закончил гонку.
Победителем стал Льюис Хэмилтон на «Мерседес», — пишет Газета.ru.
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