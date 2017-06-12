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Россия
Прокуратура Москвы предупредила участников несогласованной акции 12 июня

Прокуратура Москвы предупредила участников несогласованной акции 12 июня

0:52  12 Июня 2017  /обновлено: 0:55  12 Июня 2017
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Прокуратура Москвы предупредила участников несогласованной акции 12 июня

Москва, 12 июня. Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников несанкционированной акции 12 июня в Москве о недопустимости нарушений закона.

Ранее в СМИ появилась информация о планах провести митинг и шествие на улице Тверской в День России, данную акцию не согласовала столичная мэрия.

Однако это мероприятие властями не было согласовано. В связи с этим в столичной прокуратуре подчеркнули, что попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться, а виновных в нарушении законодательства привлекут к ответственности, — цитирует Газета.ru.

#алексейнавальный
Cергей свазовский
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