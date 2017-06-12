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Вашингтон, 12 июня. Американские сенаторы согласовывают усиление санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, республиканцы и демократы близки к консенсусу по «российскому вопросу». Расхождения связаны с тем, насколько сильными должны быть новые ограничительные меры против РФ.

Американские парламентарии также рассматривают возможность запретить Трампу смягчать существующие санкции.

Ранее президент Болгарии выступил за отмену санкций против РФ, - пишет Газета.ru.