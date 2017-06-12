Власти Москвы назвали провокацией сообщения о переносе акции 12 июня

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Москва, 12 июня. Инициаторы проведения акции 12 июня на проспекте Академика Сахарова не переносили мероприятие на Тверскую улицу. Об этом сообщили в мэрии российской столицы.

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, организаторы акции, которую согласовала столичная мэрия, не отказывались от своих планов.

«Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», — рассказал РИА Новости руководитель департамента столичной мэрии.

Руководство российской столицы пообещало обеспечить порядок во время проведения санкционированной акции, которая не помешает жителям Москвы и туристам.