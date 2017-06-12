«ВКонтакте» и «Одноклассники» помогут отметить День России

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Москва, 12 июня. Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» внесут свою лепту в празднование Дня России 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Mail.Ru.

В частности, пользователи «ВКонтакте» смогут украсить фотографии своего профиля цветами флага Российской Федерации. Кроме того, по случаю праздника предложен особый стикер с триколором. Он сопровождается гимном России. Таким стикером можно будет порадовать своих друзей.

Ранее сообщалось о тренировке, которую проведут в Соколньниках олимпийские чемпионы по случаю Дня России.