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Ле Пен вышла во второй тур выборов в парламент Франции

Ле Пен вышла во второй тур выборов в парламент Франции

23:54  11 Июня 2017
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Ле Пен вышла во второй тур выборов в парламент Франции

Париж, 11 июня. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в нижнюю палату парламента Франции (Национально собрание). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные МВД республики.

В своем округе лидер правых получила чуть более 45% голосов. Ее соперницей во втором туре станет выдвиженка партии «Вперед, республика» Анн Роке, за которую в первом туре проголосовали 16,43%. Успех во втором туре обеспечивает простое большинство голосов.

Ранее Ле Пен заявила о своей безоговорочной победе в первом туре парламентских выборов.

#маринлепен
Сергей Свазовский
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