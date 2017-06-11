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Общество
Лайнер «Князь Владимир» отправился в первый круиз из Сочи в Крым

Лайнер «Князь Владимир» отправился в первый круиз из Сочи в Крым

23:43  11 Июня 2017
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Лайнер «Князь Владимир» отправился в первый круиз из Сочи в Крым

Сочи, 11 июня. Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые отправился в  пассажирский рейс из Сочи в Крым. Об этом сообщили представители «Росморпорта».

«Князь Владимир» отбыл из Сочи в воскресенье в 19.00 по мск. На корабле 300 кают, в которых могут быть размещены до 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

Круиз выполняется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о восстановлении судоходного сообщения в Черноморском регионе, — уточняет РИА Новости.

Ранее пассажиры лайнера «Князь Владимир» пополнили базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Сергей Свазовский
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