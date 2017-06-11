Слуцкий рассказал о своей зарплате в «Халл Сити»

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Лондон, 11 июня. Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что его зарплата на новом рабочем месте в четыре раза ниже, чем в московском ЦСКА.

Слуцкий признался, что вопрос оплаты труда для него был второстепенным. Кроме того, новый наставник «Халл Сити» рассказал о приоритетах своей работы на ближайшие несколько недель. Он отметил, что в этот период ему предстоит сформировать костяк команды.

По итогам сезона 2016/2017 «Халл Сити» покинул элитный английский дивизион, откатившись в чемпионшип.

Ранее Слуцкий рассказал о своем отношении к России и новых вызовах в карьере.