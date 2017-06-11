Олимпийские чемпионы проведут тренировку для москвичей в День России

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Москва, 11 июня. Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина 12 июня проведут тренировку в московском парке «Сокольники» для его посетителей.

В роли организатора мероприятия выступил канал «Матч ТВ». Ожидается, что в тренировке примет участие знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин. Кроме того, своим мастерством с горожанами поделится титулованный экстремал Марат Канкадзе.

Ранее сообщалось, что в массовом забеге в российской столице приняли участие 11 тысяч жителей.