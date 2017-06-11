Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Забайкалье

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Чита, 11 июня. Большинство пострадавших в страшной аварии с участием автобуса в Забайкальском крае находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Олега Салагая, в настоящее время решается вопрос об эвакуации нескольких пострадавших в областной центр.

«В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае пострадал 51 человек. Десять человек погибли в результате полученных травм. К настоящему моменту с места ДТП эвакуированы 34 человека. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое», — рассказал журналистам Салагай.

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к врачам с просьбой помочь врачам в Забайкалье.