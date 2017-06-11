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Весь мир
Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме вместо двойника

Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме вместо двойника

23:02  11 Июня 2017
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Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме вместо двойника

Вашингтон, 11 июня. Американец Ричард Джонс был несправедливо приговорен к 19-ти годам лишения свободы, 17 из которых он фактически отбыл в тюрьме.

Джонсу инкриминировали грабеж при отягчающих обстоятельствах. В основе обвинения лежали показания свидетелей. Как выяснилось, злую шутку с Ричардом сыграла его внешность.

Настоящим виновником оказался некий Рики, проживавший в непосредственной близости от места преступления. При виде его фотографии свидетели отказались от показаний, которые дали ранее.

Все стало на свои места, когда мне показали фотографию моего двойника, — признался Джонс.

Ранее американка потребовала закрыть дело о ее изнасиловании режиссером Романом Полански.

#ричардджонс
Сергей Свазовский
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