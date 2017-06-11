Пуэрто-Рико хочет стать 51-м штатом США

В Избранное

Скопировать

Сан-Хуан, 11 июня. Власти Пуэрто-Рико проведут референдум об определении правового статуса территории. Жителям Пуэрто-Рико предлагается высказаться «за» или «против» присоединения к Соединенным Штатам Америки на правах 51-го штата.

На данный момент эта территория находится под управлением США. Большая часть населения имеет американское гражданство.

Тем не менее, Пуэрто-Рико не является полноценной частью государства. В частности, на жителей острова не распространяется ряд социальных гарантий. Не действует Билль о правах. Существует и множество других ограничений.

Следует отметить, что нынешний референдум о вхождении в США отнюдь не первый для пэрториканцев. Эксперты убеждены, что Вашингтон и в этот раз вряд ли воспримет его результаты с большим энтузиазмом.

В силу не лучшего состояния экономики острова подобный шаг может заметно ослабить позиции США, — убеждены специалисты.