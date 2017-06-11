Вместе с США и Китаем: в аэропорту Питера открыли памятник от всемирно известного скульптора. ФАН-ТВ

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Аэропорт «Пулково» теперь встречает прибывающих символом мира и доброты. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на церемонии открытия символической скульптуры, подобные которой есть уже более чем в 30-ти странах мира. Теперь эта акция укрепления дружественных отношений между разными народами начала свое шествие по России.

Автор монумента – Григорий Потоцкий, скульптор с мировым именем. Его рукам принадлежит портретная аллея мировой интеллигенции. Он создал изваяния таких великих людей, как Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Шарль Азнавур, Жерар Депардье, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Паоло Коэльо и еще многих общественных, культурных и политических деятелей всего мира. Кроме прочего, Григорий Потоцкий является президентом Международной академии доброты. Эту свою работу автор считает самым очеловеченным из всех своих творений.

– Я поставил 130 памятников в 45 странах мира, – рассказал скульптор корреспондентам ФАН-ТВ. – Но главная наша идея – этот символ доброты и мира. Потому что у нас сейчас колоссальный духовный кризис. «Одуванчик» установлен уже в 30 странах мира: в Сальвадоре, Соединенных Штатах Америки, в Китае, конечно… Главная идея нашей благотворительной программы: «В Россию по-доброму, из России с добротой». И Аркадий Пекаревский (бизнесмен, меценат, соавтор проекта – прим.ред.) мне сказал: «Григорий, ведь самое правильное место для установки – аэропорты!» Чтобы люди, прилетая, ждали здесь доброту и улетали с ней.

Аэровокзалы – это места, где ежедневно пересекаются тысячи незнакомых друг с другом представителей разных стран, национальностей и вероисповеданий, а потому, в первую очередь, именно в этих точках должна царить атмосфера доброжелательности и дружеское настроение, считают инициаторы мероприятия. Генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и «Пулково» Владимир Якушев признался, что идея с первых минут вызвала у руководства аэропорта исключительно положительные эмоции и желание немедленно приступить к воплощению. А потому зачинщикам предприятия в лице скульптора и его друга бизнесмена была оказана всяческая поддержка.

– Через нас в этом году пройдет, наверное, более 15 миллионов человек, мы активно развиваемся, открываем новые направления, – заявил Владимир Якушев. – Но мы помним, что являемся воздушными воротами культурной столицы, стараемся не отставать от города, активно занимаемся созданием культурной и душевной обстановки в нашем аэропорту. И сегодня делаем большой шаг в этом направлении.

Под барабанную дробь с изваяния сбросили белое полотно. Под ним, конечно, обнаружился далеко не «одуванчик полевой, растительный». Скульптура в целом выглядит несколько абстрактно, при этом в каждый элемент автором вложен смысл. Например, хрупкие пушинки разлетаются при малейшем дуновении воздуха. Это лишь с одной стороны говорит о хрупкости цветка, с другой же – о его способности сеять и распространять вокруг себя новые ростки. Подобно этому природному процессу, ладошки, заменяющие «Одуванчику» пушинки, призваны сеять добро и мир на планете. Внутри каждой открытой пятерни – распахнутые глаза. А вместо листьев на стебле расположились губы, готовые пустить семена доброты по Земле.

– Идея прекрасная, на мой взгляд, – оценил скульптуру губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. – Этот одуванчик, во-первых, олицетворяет наш земной шар, на котором все мы живем. Во-вторых, от малейшего дуновения ветра он сбрасывает семена. То есть, это символ прорастания доброты и мира, которые нам сейчас так необходимы.

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Идея получит свое продолжение. В разных городах России и зарубежных странах планируется соорудить и установить еще сотню «Одуванчиков», подобных тому, что теперь «растет» в «Пулково». Один из самых влиятельных бизнесменов Питера Аркадий Пекаревский, который помог осуществить проект, заверил, что примет участие в его дальнейшем развитии и продвижении.

– Я буду всячески призывать всех бизнесменов во всех странах, чтобы они активно присоединялись, были такими же, как я в России, – сказал меценат. – Чтобы в своих родных странах, в аэропортах эти «Одуванчики» стояли. И я уверен, что план «100 аэропортов мира за 10 лет» будет выполнен.

Добавим, что рядом с «Одуванчиком» установлена табличка с описанием скульптуры и углублением в виде ладони. Участники церемонии выразили надежду, что прикладывание руки к оттиску станет доброй традицией для всех пассажиров, посещающих аэропорт Северной столицы. Губернатор, генеральный директор «Пулково», скульптор и бизнесмен дали старт этой традиции собственным примером.

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