Ле Пен заявила о победе в своем избирательном округе на парламентских выборах
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Париж, 11 июня. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о безоговорочной победе в своем избирательном округе на выборах в Национальное собрание Франции.
Ле Пен утверждает, что ее политическая сила набрала почти 45% голосов. Лидер «Национального фронта» ожидает, что во втором туре ее ждет сражение с партией Макрона.
Ранее стало известно, что по предварительным данным лучший результат на парламентских выборах во Франции показывает движение «Вперед, республика», созданное действующим главой государства.
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