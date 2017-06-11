Ле Пен заявила о победе в своем избирательном округе на парламентских выборах

В Избранное

Скопировать

Париж, 11 июня. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о безоговорочной победе в своем избирательном округе на выборах в Национальное собрание Франции.

Ле Пен утверждает, что ее политическая сила набрала почти 45% голосов. Лидер «Национального фронта» ожидает, что во втором туре ее ждет сражение с партией Макрона.

Ранее стало известно, что по предварительным данным лучший результат на парламентских выборах во Франции показывает движение «Вперед, республика», созданное действующим главой государства.