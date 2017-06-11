Кисляк: Жизнь развернет США к сотрудничеству с РФ

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Вашингтон, 11 июня. Вместе Россия и США смогут добиться гораздо большего, чем по отдельности. Об этом заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.

«Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее командующий российской группировкой войск на территории Сирии Сергей Суровикин указал на то, что Москва должна быть готова к новым провокациям со стороны Вашингтона.