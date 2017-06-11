Путин рассказал о значении Международного конкурса артистов балета и хореографов

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Москва, 11 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает особенным XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов.

Путин указал на то, что мероприятие проводится в год 90-летия балетмейстера Юрия Григоровича и в преддверии празднования 200-летия хореографа Мариуса Петипа.

«Уверен, что он пройдет в торжественной, одухотворенной атмосфере, порадует гостей великолепным зрелищем и радостью встречи с высоким искусством», — указано в обращении главы государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что 500 тысяч вопросов поступили на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.