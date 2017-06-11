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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в парламент Франции

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в парламент Франции

22:05  11 Июня 2017
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в парламент Франции

Париж, 11 июня. Французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало на своем сайте карикатуру, посвященную парламентским выборам во Франции.

Предметом критики еженедельника стала низкая явка на выборы. Карикатура получила название «Что вы делаете в эти выходные?» Ее герои, делают записи, чистят вытяжку и даже рыгают. И лишь одна рыжеволосая женщина отправилась голосовать.

Ранее стало известно, что на парламентских выборах во Франции лидирует пропрезидентская партия.

Сергей Свазовский
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