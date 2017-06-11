Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в парламент Франции

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Париж, 11 июня. Французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало на своем сайте карикатуру, посвященную парламентским выборам во Франции.

Предметом критики еженедельника стала низкая явка на выборы. Карикатура получила название «Что вы делаете в эти выходные?» Ее герои, делают записи, чистят вытяжку и даже рыгают. И лишь одна рыжеволосая женщина отправилась голосовать.

Ранее стало известно, что на парламентских выборах во Франции лидирует пропрезидентская партия.