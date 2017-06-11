Житель Москвы выжил, выпав из окна 18-го этажа

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Москва, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал местный житель.

Согласно предварительным данным, мывший окна 30-летний москвич сорвался с высоты 18-го этажа. К счастью, мужчина упал на припаркованную внизу машину.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга пятилетний ребенок выпал из окна дома. В результате инцидента малыш получил сотрясение мозга, а также множество ушибов.