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Происшествия
Житель Москвы выжил, выпав из окна 18-го этажа

Житель Москвы выжил, выпав из окна 18-го этажа

22:18  11 Июня 2017
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Житель Москвы выжил, выпав из окна 18-го этажа

Москва, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал местный житель.

Согласно предварительным данным, мывший окна 30-летний москвич сорвался с высоты 18-го этажа. К счастью, мужчина упал на припаркованную внизу машину.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга пятилетний ребенок выпал из окна дома. В результате инцидента малыш получил сотрясение мозга, а также множество ушибов.

#москва
Алексей Громов
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