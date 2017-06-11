Первые данные о выборах в парламент Франции обнародовало МВД

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Париж, 11 июня. На выборах в нижнюю палату парламента Франции (Национальное собрание) лидирует движение «Вперед, республика», лидером которого является президент Франции Эммануэль Макрон. В активе пропрезидентской партии 26,6% голосов.

На второй позиции со значительным отрывом идет оппозиционная партия «Республиканцы», в активе которой пока 16,4% голосов. Ровно на два процента меньше у «Национального фронта» Марин Ле Пен. Утратившие статус правящей партии социалисты получили лишь 7,3%.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным на парламентских выборах во Франции лидирует партия Макрона.