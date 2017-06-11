Ученые из NASA предсказали Земле дождливое будущее

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Вашингтон, 11 июня. Количество осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться. Так считают эксперты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно предварительным данным, сокращение высотных облаков приводит к охлаждению тропической атмосферы. При этом специалисты планируют пересмотреть существующие климатические модели.

Напомним, ранее стало известно о том, что 10 июня на территории Симферополя выпала среднемесячная доля осадков.