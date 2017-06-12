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Сирия, 12 июня. ВКС России помогают армии САР в борьбе против ИГ* в восточных районах провинций Хомс и Хама. Отряды SDF**** захватили третий район в Ракке. Сирийские военные и боевики-исламисты вели тяжелые бои в Восточной Гуте под Дамаском, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжали противостояние с радикалами вблизи городов Ар-Рейхан и Дума к северо-востоку от Дамаска; заняли последние высоты в окрестностях поселения Арак к востоку от Пальмиры; отбили новые нападения ИГИЛ* на западе Дейр эз-Зора, ликвидировав 82 террориста и крупный оружейный склад боевиков; уничтожили двоих командиров ССА** в результате обстрелов позиций исламистов в Даръа и окрестностях города; продолжают перебрасывать силы на фронт в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило пятерых бойцов YPG в боях на западной окраине Ракки; подверглось авиаударам ВВС САР и ВКС РФ в районах городов Саламия и Итрия на востоке провинции Хама; убило 34 иракских военных на северо-западе Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку САА вблизи города Хош Насри в Восточной Гуте; убила полевого командира проправительственного ополчения в боях в пустыне в провинции Дамаск; вела междоусобицы к востоку от Даръа, в результате погибли несколько местных жителей; потеряла двоих высокопоставленных командиров к ходе столкновений с армией САР на окраине Даръа.

Международная коалиция: убила 11 человек в населенном пункте Джадид Акидат; провела бомбардировку в городе Абу Кемаль.

Курды: установили полный контроль над районом Романия на западе города Ракка, нейтрализовав 12 террористов ИГИЛ; напали на военные объекты «Ахрар аш-Шам» на севере от Манбиджа.

Провинция Дамаск

Сразу в нескольких районах Восточной Гуты, находящейся к северо-востоку от Дамаска, в минувшие сутки отмечались столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских формирований. Наиболее ожесточенные бои прошли вблизи населенного пункта Хош Насри недалеко от трассы Дамаск – Хомс. На этом направлении правительственные подразделения предприняли новую попытку прорвать оборону радикалов, однако боевики отбили атаку, передавал в сети Telegram оппозиционный источник. Кроме того, перестрелки между сторонами фиксировались недалеко от городов Ар-Рейхан и Дума. Сирийские военные были вынуждены ответить наступлением на продолжающиеся обстрелы со стороны незаконных группировок, нарушающие установленный в рамках меморандума 4 мая режим без огня.

Тяжелые бои накануне утром, кроме того, разворачивались на краю Сирийской пустыни к юго-востоку от столицы. Подразделениям САА на этом направлении накануне противостояли отряды группировок «Ахмад Абду Мартирс» и «Львы востока», являющихся частью Сирийской свободной армии (ССА). Как заявил подконтрольный ССА источник в Twitter (@osoudalshrqia), в ходе столкновений боевиками был убит полевой командир одного из шиитских ополчений, выступающих на стороне армии САР, Асиф Салим Сабу. Сирийская армия и проправительственные войска атакуют позиции радикалов в направлении южной границы республики сразу с нескольких сторон. Главная цель кампании — полная зачистка от исламистов территорий у иорданской и иракской границы.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо на протяжении почти всех минувших суток не утихали интенсивные столкновения между бойцами Сирийских демократических сил (SDF) и отрядами формирования «Ахрар аш-Шам», которое наряду со «Свободной армией» пользуется поддержкой Турции. Основные боевые действия шли в окрестностях прифронтового города Манбидж. Как сообщалось на странице исламистской группировки в Twitter (@AhrarAl_Sham), протурецким боевикам удалось в результате отразить мощное нападение SDF на свои позиции к северу от Манбиджа.

Анкара, действуя совместно с оппозиционными организациями «Ахрар аш-Шам» и ССА, планирует оттеснить курдов как можно дальше от своей границы. Турецкая армия и сама также ведет регулярные обстрелы опорных пунктов SDF и YPG вдоль сирийско-турецкой границы. Накануне оппозиционный канал в Telegram передавал, что Анкара перебросила дополнительные подразделения и технику в район города Дарат Изза.

Провинция Хомс

Правительственные войска и отряды ливанской организации «Хезболла» в прошедшие сутки провели серию мощных атак укрепрайонов ИГИЛ в районе поселения Арак, находящегося вблизи одноименного газового месторождения на востоке от Пальмиры. Об этом сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News. Союзным силам удалось взять под контроль все оставшиеся вершины вокруг поля Арак. Российские ВКС между тем в поддержку наступления наносили авиаудары по объектам боевиков «Исламского государства»* вдоль магистрали М20 на участке к востоку от Пальмиры. Таким образом, за вчерашние сутки правительственные силы несколько приблизились к Ас-Сухне, крупнейшему оплоту ИГ в провинции Хомс. Освобождение этого города откроет правительственным силам путь на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

На западной окраине Дейр эз-Зора — преимущественно в районе Аль-Панорама — на протяжении вчерашних суток продолжались бои между правительственными силами и отрядами «Исламского государства». Поддерживаемые ВКС РФ сирийские военные отбили серию нападений боевиков, а также ликвидировали крупный оружейный склад террористической группировки. По данным SANA News, за последние 48 часов были обезврежены не меньше 82 радикалов. Террористы активизировали попытки полностью захватить Дейр эз-Зор, чтобы затем перебросить сюда свои отряды из Мосула и Ракки.

Военная авиация стран международной коалиции, которую возглавляют США, за минувшие сутки провела серию боевых вылетов, унесших, однако, жизни нескольких мирных граждан. Так, атакам с воздуха подвергся населенный пункт Джадид Акидат, расположенный на юге от Дейр эз-Зора. В результате первой бомбардировки, которая велась в районах госпиталя и крупнейшей мечети города, погибли восемь человек, пять из них — медицинские работники, сообщал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. По данным Damascus Now, в ходе второго авиаудара были убиты еще три местных жителя.

ВВС коалиции, кроме того, провели очередной боевой вылет в направлении города Аль-Маядин. Бомбардировщики нанесли 13 ударов в районе больницы и реабилитационного центра, сообщало информационное агентство SOHR. Однако сведений о мирных жертвах до сих пор не поступало.

Провинция Даръа

За минувшие сутки правительственные войска и «Хезболла» нанесли десятки ракетных, артиллерийских и воздушных ударов по укрепрайонам исламистов, оккупировавших южную половину города Даръа. Наиболее мощным атакам подверглись опорные пункты радикалов вблизи шоссе Ас-Садд, на окраинах районов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия на юге от административного центра, передавали в основном оппозиционные источники. Кроме того, под ударами оказались позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Наима и Гарият Аль-Гарбия к северо-востоку от столицы провинции, Ибта — к северу, а также поселение Аль-Ядуда — к северо-западу. Антиправительственным организациям «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА был нанесен серьезный урон в военной технике и численном составе, однако точные сведения пока устанавливаются.

Представители командования ССА заявили о гибели шести своих боевиков в ходе противостояния в окрестностях Даръа, двое из которых — Фархан Хамади и Мухаммад ас-Султи — были высокопоставленными командирами формирования.

На востоке провинции накануне неожиданно вспыхнули междоусобные стычки между отдельными бригадами, входящими в состав «Свободной армии», передавал новостной портал F.S.N.N. Силы отрядов «Куват Шабаб ас-Сунна» и «Джейш Ярмук» столкнулись в деревне Маараба вблизи границы с провинцией Эс-Сувейда. Данные о потерях сторон и причинах конфликта пока уточняются, однако известно, что в ходе длительных перестрелок погибли несколько гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Провинция Ракка

Бойцы Демократической армии Сирии и Отрядов народной самообороны (YPG) в минувшие сутки продолжали штурм Ракки в рамках завершающего этапа военной кампании «Гнев Евфрата», которой руководит Вашингтон. Накануне курдам удалось несколько приблизиться к центру столицы провинции. Так, отряды SDF и YPG под прикрытием ВВС коалиции захватили уже второй район города — Романия, который находится на западной окраине Ракки. Эта информация была предоставлена официальным Telegram-каналом штаба операции «Гнев Евфрата». По информации курдского источника в Twitter (@melisaraimmo), в ходе боев были ликвидированы по меньшей мере 12 террористов «Исламского государства», в том числе один полевой командир террористического формирования.

Что касается численных потерь в рядах курдских сил, то, согласно данным источника в сети Twitter (@curdistani), боевиками были убиты не меньше пяти бойцов YPG. Сведения о потерях SDF не оглашались.

Как передавали накануне сирийские телеканалы, в ходе боевого налета ВВС западной коалиции в городе Ракка был ликвидирован Абу Бакр Аль-Багдади, глава «Исламского государства». Эта информация, тем не менее, так и не получила подтверждения. Напомним, сообщения о смерти лидера крупнейшего террористического формирования появлялись уже не раз, но все они в результате были признаны ложными.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС САР в прошедшие сутки продолжали наносить удары по опорным пунктам боевиков «Исламского государства» в восточной части провинции Хама, сообщал портал Al Masdar News. Российские и сирийские бомбардировщики провели серию вылетов вдоль стратегического пути поставок нефти ИГ, связывающего занимаемые радикалами деревни на востоке от города Итрия с Раккой. Авиаударам истребителей ВВС Сирии также подверглись объекты террористической организации к востоку от Саламии. Была разрушена значительная часть оборонительных сооружений террористов.

Командование правительственной армии САР тем временем продолжало стягивать дополнительные силы в этот регион в преддверии грядущей крупномасштабной кампании против «Исламского государства», призванной целиком выбить радикалов из треугольника Хама – Алеппо – Ракка. В наступлении, кроме того, примут участие союзные отряды «Хезболлы», Национальных сил обороны (NDF)****** и иранских шиитских ополчений. Согласно данным AMN, в настоящее время союзные силы завершают последние приготовления перед стартом военной операции.

Ирак

Продолжалась борьба между правительственными силами Ирака и боевиками «Исламского государства» за контроль над Мосулом. Военнослужащие зачистили почти всю территорию города, однако засевшие в северо-западных районах отряды радикалов не прекращают оказывать упорного сопротивления. За вчерашние сутки обе стороны успели потерять несколько десятков бойцов ранеными и убитыми. Агентство «Аль-Амак», информационное крыло ИГ, заявляло о 34 убитых иракских военных и союзных ополченцах, а также 14 уничтоженных военных пикапах и БМП правительственной армии. В числе убитых был генерал-лейтенант Казим Дауд Салман.

В южных окрестностях города между тем сотрудниками службы безопасности Ирака были арестованы десять боевиков ИГИЛ, которые намеревались покинуть почти освобожденный Мосул под видом гражданских лиц, передавало иракское информагентство The Baghdad Post.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)