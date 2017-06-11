В жутком ДТП в Забайкальском крае с участием автобуса погибли 10 человек

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Чита, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщили представители МЧС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Хохотуй. Согласно предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. В результате ДТП погибли 10 человек. Еще около 40 пострадавших получили серьезные травмы и ранения.

Напомним, ранее стало известно о том, что пять человек пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии в Рязанской области.