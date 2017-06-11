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Сирия, 11 июня. Террористы ИГ* ведут контратаки позиций SDF**** в окрестностях Ракки. Отряды ССА** несут серьезные численные потери в результате междоусобного противостояния в городе Аль-Баб. ВКС РФ провели несколько боевых вылетов в районе Пальмиры, ударив по позициям ИГ к востоку и к западу от города, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный схрон с оружием и взрывчаткой боевиков в районе Аль-Ваер города Хомс; провели ответный обстрел укрепрайонов исламистов к югу от города Аль-Латамина из артиллерии и минометов.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): пытается вернуть под контроль сахарный завод и квартал Романия в Ракке; подверглось бомбардировкам ВКС России в окрестностях городов Ас-Сухна и Хувейсис на востоке провинции Хомс; подожгло поля и разрушило несколько зданий на восточной окраине Ракки; потеряло половину района Аль-Шафаа в западной части Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла десятки боевиков ранеными и убитыми в результате междоусобного противостояния в городе Аль-Баб; утверждает, что сбила два вертолета ВВС САР в провинции Даръа.

Курды: потеряли четырех бойцов YPG в результате снайперского обстрела ИГИЛ в Ракке.

Провинция Алеппо

Как стало известно, в результате междоусобных боев в городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке провинции Алеппо, погибли в сумме 16 радикалов группировок «Файлак аш-Шам» и «Лива Аль-Хамза», подконтрольных крупнейшему оппозиционному формированию — Сирийской свободной армии (ССА). Еще 15 исламистов получили ранения. Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Междоусобная борьба в рядах ССА также развернулась к востоку от южного города Даръа.

Напомним, Аль-Баб находится в оккупации вооруженной оппозиции с февраля этого года, когда город был отбит у террористов «Исламского государства»* в ходе совместной операции турецкой армии и ССА «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

ВКС России провели несколько боевых вылетов в районе Пальмиры. Российские военные самолеты нанесли удары по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в окрестностях города Ас-Сухна, главного форпоста формирования в регионе, а также недалеко от поселения Хувейсис, окрестности которого регулярно подвергаются нападениям со стороны «Исламского государства». О бомбардировках сообщает сирийский портал Damascus Now. Сведения о результатах вылета пока формируются. Напомним, боевики ИГ в последние дни активизировались в районе нефтяных и газовых полей недалеко от Хувейсиса. Террористы провели несколько массированных атак, используя для ударов по позициям САА беспилотники и «джихад-мобили».

В районе Аль-Ваер, который долгое время оставался последним оплотом боевиков-оппозиционеров в городе Хомс, была обнаружена большая партия вооружений, боеприпасов и взрывных устройств террористов, передает Al Masdar News. Саперы обнаружили крупный схрон, засыпанный строительным мусором в восточном секторе района. Напомним, Аль-Ваер был полностью освобожден весной этого года.

Провинция Даръа

Как утверждает новостной портал FSA News, подконтрольный боевикам оппозиционной «Свободной армии», отряды радикалов сбили два вертолета ВВС Сирии из зенитных установок в провинции Даръа. Согласно информации источника, первый вертолет упал в районе аэродрома Таала, а второй — недалеко от населенного пункта Мазра в соседней провинции Эс-Сувейда. Эти данные, однако, нуждаются в подтверждении. Официальных комментариев по этому поводу на настоящий момент не поступало.

Правительственные войска при поддержке «Хезболлы» ведут контрнаступление на южную половину административного центра провинции, почти полностью оккупированную отрядами ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам»***. Сирийские ВВС в последние недели заметно активизировали работу на этом направлении.

Провинция Ракка

Отряды террористов ИГИЛ пытаются восстановить контроль над утраченными ранее территориями в окрестностях Ракки. По информации медиа-центра Raqqa 24, боевики провели контратаки опорных пунктов Сирийской демократической армии (SDF)**** и курдских формирований YPG в районе сахарного завода в северо-восточных окрестностях административного центра провинции, вблизи района Романия на западной окраине, который был захвачен курдами только сегодня, и у бывшей базы 17-й дивизии к северу от столицы региона. На этих направлениях сейчас идут жестокие бои.

Как утверждает информагентство «Аль-Амак», подконтрольное террористам «Исламского государства», в результате снайперского обстрела в Ракке были убиты четверо бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Ранее источник, связанный с командованием YPG, обнародовал данные, согласно которым, в ходе боев за контроль над кварталом Романия погибли как минимум пять курдских солдат.

После ряда военных неудач в боях с отрядами SDF и YPG террористы ИГИЛ подожгли сельскохозяйственные поля и разрушили несколько гражданских объектов в восточных предместьях столицы провинции. Об этом сообщил на своей странице в Twitter (@melisaraimmo) местный активист.

Провинция Хама

На линии соприкосновения между правительственными войсками и отрядами антиправительственных формирований в северной части провинции Хама опять неспокойно. Согласно данным информационного портала Damascus Now сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам радикалов на южной окраине оккупированного города Аль-Латамина из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Данные о потерях в рядах боевиков пока выясняются.

Север региона входит в одну из зон деэскалации, которая охватывает, в частности, территорию соседней провинции Идлиб. Отряды радикалов в нарушение режима перемирия регулярно ведут обстрелы укрепленных районов сирийской армии в этом регионе, рассчитывая вернуть утраченные этой весной территории. Подразделения армии САР, в том числе бойцы спецназа «Тигры», вели полномасштабную операцию на этом направлении, зачистив от террористов в довольно короткий срок ряд ключевых городов и поселков.

Ирак

Согласно сведениям информагентства Iraqi News, правительственная армия Ирака и ополченцы-шииты, поддерживаемые ВВС международной коалиции, контролируют уже около половины территории района Аль-Шафаа на северо-западе Мосула. В ходе последней атаки военнослужащие ликвидировали троих наемных снайперов ИГ. Остатки отрядов боевиков укрываются в районе школы, постепенно отходя к старой части города, где также до сих пор сохраняются очаги сопротивления радикалов. Недавно иракские войска взяли соседний район Занджили.

Этот же источник передает, что боевиками были похищены около 60 семей, которые были доставлены в Старый город. Таким образом, террористы вновь прибегают к излюбленной тактике защиты, используя гражданское население в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)