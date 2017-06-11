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Политика
Белый дом назвал ложной информацию о переносе поездки Трампа в Великобританию

Белый дом назвал ложной информацию о переносе поездки Трампа в Великобританию

21:34  11 Июня 2017
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Белый дом назвал ложной информацию о переносе поездки Трампа в Великобританию

Вашингтон, 11 июня. В администрации президента США Дональда Трампа опровергли информацию о переносе визита Дональда Трампа в Великобританию. Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме заверили, что подобным образом вопрос не ставился. Публикация The Guardian о намерении перенести визит в Соединенное Королевство не соответствует действительности.

The Guardian утверждало, что американский лидер решил отложить свой визит в Британию до того момента, когда  будет обеспечена должная общественная поддержка.

Ранее появилась информация, что визит Трампа в США может послужить толчком к протестам.

#дональдтрамп #терезамэй
Сергей Свазовский
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