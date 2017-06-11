В первый день безвиза в Евросоюз выехало около около 1,5 тыс. украинцев

В Избранное

Скопировать

Киев, 11 июня. Более 1,4 тысячи граждан Украины поехали в страны Европейского Союза в первый день безвизового режима. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Укрины.

Отмечается, что первый день безвизового режима прошел спокойно. Очередей и эксцессов не было. Границу Украины в рамках безвизового режима пересекли более 1400 украинских граждан. Почти три четверти из них воспользовались автомобильным транспортом.

Большинство пересекло польскую границу, — уточнили в Госпогранслужбе Украины.

Несколько ранее сообщалось о 1300 украинцах, которые воспользовались безвизовым режимом в первый день его действия.