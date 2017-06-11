Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В социальных сетях появились хэштеги ко Дню России

В социальных сетях появились хэштеги ко Дню России

21:36  11 Июня 2017
361

В социальных сетях появились хэштеги ко Дню России

Москва, 11 июня. Пользователи социальных сетей начали готовиться к празднованию Дня России.

Администрация «ВКонтакте» позволила россиянам украсить аватарки тематическими изображениями. Кроме того, они могут отправить друзьям специальные стикеры.

Непосредственно пользователи соцсети «Одноклассники» смогут исполнить государственный гимн с помощью караоке в приложении OK Live. Ролики будут публиковаться с хештегом #ДеньРоссии2017.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин 12 июня вручит паспорта 14-летним школьникам, которые достигли особых успехов обучении и творчестве.

#рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть