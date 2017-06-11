Могерини предостерегла Евросоюз от превращения в военный альянс

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Брюссель, 11 июня. Европейский союз не должен превращаться в военный альянс. Так считает глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы не размышляем о коллективной обороне, не развиваем европейскую армию, а просто говорим, что у Евросоюза есть средства, в том числе финансовые, которые позволяют странам-членам лучше развиваться в плане обороны», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что Москва отреагирует на расширение НАТО.