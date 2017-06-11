Катарские миллионы: когда в Дамаске появятся инвесторы и экспортные ниши

В Избранное

Скопировать

Учитывая ситуацию в Катаре, было бы очень перспективным вариантом рассмотреть катарские инвестиции в сирийскую экономику. Однако для этого необходимо создать инструменты политического урегулирования. Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер.

Иран протягивает руку помощи

Какие пути восстановления сирийской экономики можно рассматривать на настоящем этапе? На встрече премьер-министра Сирии Имада Хамиса с послом Ирана в Дамаске Джавадом Туркабади обсуждались двусторонние отношения в различных областях, в том числе, в сфере экономики.

Как сообщает SANA, Хамис от имени правительства страны поблагодарил Исламскую Республику Иран за позицию в поддержку сирийского народа в его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»** (запрещена в РФ). По мнению главы Кабмина, и сегодня, и в будущем самым главным вызовом, который необходимо преодолеть Сирии, является экономическая война, развязанная против сирийцев странами Запада и их пособниками на Ближнем Востоке.

В свою очередь посол Ирана подтвердил, что отношения Тегерана и Дамаска стали образцом особого стратегического взаимодействия между странами. Выступая на стороне Сирии, Иран защищает справедливое совместное дело, подчеркнул Туркабади.

Террористический след США

На экономику страны обрушиваются удары со всех сторон. Игиловцы не одиноки в своем рвении подорвать экономическую ситуацию в Сирии, занимаясь контрабандой нефти. С другой стороны, экономику Сирии душат американцы, настаивающие на сохранении режима санкций в отношении САР. Между тем в России завершили подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных террористам ИГ* территорий. По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, если данное эмбарго действительно будет настоящим серьезным ударом по позициям террористов, этопоможет правительственным сирийским войскам взять под контроль территории, благодаря которым ИГИЛ** обеспечивает свою экономику. Дело в том, что на территории Сирии находятся запасы углеводородов, где идет их активная эксплуатация: происходит добыча сырья.

«И в данном случае, если это эмбарго действительно повлияет на позиции боевиков, то это даст позитивный сигнал сирийской экономике и всей Сирии в целом», — сообщил ФАН Данюк.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН экономист Александр Дудчак, кроме военной и политической помощи, САР необходима экономическая помощь.

«Она может быть не только в виде безвозмездных поставок продовольствия, одежды, предметов первой необходимости и прочего, но и в развитии экономических связей», — подчеркнул Дудчак.

По мнению экономиста, здесь важен финансовый аспект, стабильность в этом плане. И развитие торгово-экономических связей позволит сирийцам иметь источник стабильных валютных поступлений, подчеркивает экономист, быть поводом для оптимизма сирийским гражданам.

«Все-таки война не вечна, и уже сейчас пора думать о восстановлении и послевоенном развитии этого государства», — подчеркнул Александр Дудчак.

Эксперт: Экономические связи сами по себе не решат проблему

Экономические связи между Ираном и Сирией сами по себе не решат проблему деградации сирийской экономики, которая, конечно, обескровлена долгими годами войны. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, без создания пула инвесторов, без передачи Сирии определённых экономических ниш никакого нового этапа в сирийской экономике просто не может быть. Всегда в таких случаях, условно говоря, есть какой-то свой «план Маршалла», который должен стабилизировать экономическую ситуацию в поствоенный период. И, безусловно, что только, я думаю, Иран, Россия, Турция, возможно, сейчас в каком-то смысле можно говорить о Катаре, могут своими финансовыми возможностями поднять сирийскую экономику», — сообщил Брутер.

Никакой опоры на собственные силы в данном случае не может быть, отмечает эксперт.

«Во-первых, своих сил не хватит, во-вторых, страна обескровлена, в-третьих, необходимы для этого экспортные ниши», — обратил внимание Владимир Брутер.

По мнению политолога, достаточно близкий пример — Вьетнам. После войны страна выходила из состояния экономического коллапса в течение многих лет и до сих пор не может оправиться от тех военных потрясений.

«Очевидно, что такой же вариант с Сирией не устраивает, прежде всего, Россию и Иран, поскольку они несут в значительной степени ответственность за то, что происходит в стране. Учитывая ситуацию в Катаре, это было бы, конечно, очень перспективным вариантом рассмотреть катарские инвестиции в сирийскую экономику, но для этого необходимо, конечно, и создать инструменты политического урегулирования и, кроме того, предусмотреть некие зоны влияния для Катара. Я думаю, что этот вопрос активно обсуждался во время недавнего визита катарского министра иностранных дел в Москву», — подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.