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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

21:02  11 Июня 2017
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Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

Рязань, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области. Об этом журналистам в воскресенье рассказали представители областного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел на автодороге Рязань-Ряжск. Согласно предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали пять человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате аварии в Удмуртии погибли два человека.

#дтп
Алексей Громов
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