Партия Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

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Париж, 11 июня. Партия «Вперед, Республика!», в которую входят сторонники президента Франции Эммануэля Макрона, набирает 32% в первом туре выборов в Национальное собрание.

Согласно предварительным данным, на втором месте закрепилась партия «Республиканцы» (20,5%). «Национальный фронт» поддержали 18% избирателей. Замыкают список «Непокорившаяся Франция» (11%) и Социалистическая партия (6%).

Напомним, ранее стало известно о том, что явка в первом туре парламентских выборов во Франции составила около 41%.