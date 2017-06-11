Автоцистерна армии США перевернулась в Латвии

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Рига, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов Латвии выясняют обстоятельства ДТП с участием автоцистерны армии Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказали журналистам представители Национальных вооруженных сил Латвии.

Инцидент произошел на шоссе Рига-Даугавпилс. Согласно предварительным данным, входившая в состав военной колонны цистерна перевернулась. В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о том, что Пентагон решил перебросить на территорию Латвии подразделения морской пехоты и танки.