Автоцистерна армии США перевернулась в Латвии
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Рига, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов Латвии выясняют обстоятельства ДТП с участием автоцистерны армии Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказали журналистам представители Национальных вооруженных сил Латвии.
Инцидент произошел на шоссе Рига-Даугавпилс. Согласно предварительным данным, входившая в состав военной колонны цистерна перевернулась. В результате аварии никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно о том, что Пентагон решил перебросить на территорию Латвии подразделения морской пехоты и танки.
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