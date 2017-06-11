Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Автоцистерна армии США перевернулась в Латвии

Автоцистерна армии США перевернулась в Латвии

20:32  11 Июня 2017
84

Автоцистерна армии США перевернулась в Латвии

Рига, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов Латвии выясняют обстоятельства ДТП с участием автоцистерны армии Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказали журналистам представители Национальных вооруженных сил Латвии.

Инцидент произошел на шоссе Рига-Даугавпилс. Согласно предварительным данным, входившая в состав военной колонны цистерна перевернулась. В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о том, что Пентагон решил перебросить на территорию Латвии подразделения морской пехоты и танки.

#сша #латвия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть