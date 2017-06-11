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Общество
Культовый актер, сыгравший Бэтмена, скончался от лейкемии

Культовый актер, сыгравший Бэтмена, скончался от лейкемии

19:59  11 Июня 2017
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Культовый актер, сыгравший Бэтмена, скончался от лейкемии

Лос-Анджелес, 11 июня. Актер Адам Уэст, хорошо известный зрителям по роли первого Бэтмена, скончался от лейкемии на 89-м году жизни в США.

В США на 89 году жизни после непродолжительной борьбы с лейкемией, ушел из жизни актер Адам Уэст. Родные актера назвали его «светлым рыцарем» и «нашим героем» за то, что Уэст всегда стремился оказать положительное влияние на свою семью и на зрителей, в том числе и в роли Бэтмена.

Телесериал о человеке-летучей мыши вышел на экраны в 1960-х годах, главную роль сыграл Адам Уэст. Это была первая звездная роль, которая принесла актеру популярность и он стал культовой фигурой в мире комиксов и сериалов о защитнике Готтэма. Адам Уэст также хорошо известен по озвучке одноименного персонажа из «Гриффинов» мэра Уэста.

Культовый актер, сыгравший Бэтмена, скончался от лейкемии
 

Ирина Селезнева
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