Культовый актер, сыгравший Бэтмена, скончался от лейкемии

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Лос-Анджелес, 11 июня. Актер Адам Уэст, хорошо известный зрителям по роли первого Бэтмена, скончался от лейкемии на 89-м году жизни в США.

В США на 89 году жизни после непродолжительной борьбы с лейкемией, ушел из жизни актер Адам Уэст. Родные актера назвали его «светлым рыцарем» и «нашим героем» за то, что Уэст всегда стремился оказать положительное влияние на свою семью и на зрителей, в том числе и в роли Бэтмена.

Телесериал о человеке-летучей мыши вышел на экраны в 1960-х годах, главную роль сыграл Адам Уэст. Это была первая звездная роль, которая принесла актеру популярность и он стал культовой фигурой в мире комиксов и сериалов о защитнике Готтэма. Адам Уэст также хорошо известен по озвучке одноименного персонажа из «Гриффинов» мэра Уэста.



