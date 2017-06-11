Два человека погибли в крупном ДТП в Удмуртии

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Ижевск, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов Удмуртии выясняют обстоятельства аварии в Малопургинском районе. Об этом журналистам рассказали представители республиканского управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в на 113-м километре автодороги М-7 «Волга». Согласно предварительным данным, в результате столкновения двух микроавтобусов и легкового автомобиля погибли два человека. Как передает РИА Новости, один взрослый и трое детей были госпитализированы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ДТП во Владимирской области пострадали 10 человек.