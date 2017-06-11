Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Копию Годеновского креста доставят на авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Копию Годеновского креста доставят на авиабазу «Хмеймим» в Сирии

19:56  11 Июня 2017
324

Копию Годеновского креста доставят на авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Ярославская область, 11 июня. В храм Илии Пророка, который расположен на территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии, будет отправлена копия Годеновского креста из Ярославской области.

«Нашим ребятам, выполняющим свой долг далеко от Родины, будет легче и спокойнее на душе», — отметил руководитель Главного управления военной полиции Минобороны Российской Федерации Владимир Ивановский.

Напомним, ранее стало известно о том, что объекты на российской военной базе «Хмеймим» защищены четырьмя линиями обороны.

#сирия #хмеймим
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть