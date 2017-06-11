Копию Годеновского креста доставят на авиабазу «Хмеймим» в Сирии

В Избранное

Скопировать

Ярославская область, 11 июня. В храм Илии Пророка, который расположен на территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии, будет отправлена копия Годеновского креста из Ярославской области.

«Нашим ребятам, выполняющим свой долг далеко от Родины, будет легче и спокойнее на душе», — отметил руководитель Главного управления военной полиции Минобороны Российской Федерации Владимир Ивановский.

Напомним, ранее стало известно о том, что объекты на российской военной базе «Хмеймим» защищены четырьмя линиями обороны.