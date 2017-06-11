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Политика
Глава Кипра заявил о готовности посетить Москву для укрепления связей с Россией

Глава Кипра заявил о готовности посетить Москву для укрепления связей с Россией

19:44  11 Июня 2017  /обновлено: 19:49  11 Июня 2017
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Глава Кипра заявил о готовности посетить Москву для укрепления связей с Россией

Афины, 11 июня. Лидер Кипра Никос Анастасиадис заявил, что его страна остается надежным партнером России и он готов к визиту в Москву для укрепления российско-кипрского сотрудничества.

Накануне вечером на открытии 12-го кипрско-российского фестиваля в Лимасоле Никос Анастасиадис заявил о планах на развитие сотрудничества с Москвой. «Кипр будет оставаться надежным партнером России, особенно сейчас, когда страна выходит сильнее, чем когда-либо, из беспрецедентного кризиса и путь к восстановлению идёт быстрее, чем кто-либо мог предсказать»,  — президент Кипра.

Президент Кипра заявил о готовности посетить Москву для укрепления сотрудничества

Анастасиадис назвал проводимый в Лимасоле фестиваль событием, демонстрирующим сплоченность и дружбу двух народов. Также кипрский лидер заявил о готовности нанести визит в российскую столицу для укрепления партнерских связей.

Ирина Селезнева
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