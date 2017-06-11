Глава Кипра заявил о готовности посетить Москву для укрепления связей с Россией

В Избранное

Скопировать

Афины, 11 июня. Лидер Кипра Никос Анастасиадис заявил, что его страна остается надежным партнером России и он готов к визиту в Москву для укрепления российско-кипрского сотрудничества.

Накануне вечером на открытии 12-го кипрско-российского фестиваля в Лимасоле Никос Анастасиадис заявил о планах на развитие сотрудничества с Москвой. «Кипр будет оставаться надежным партнером России, особенно сейчас, когда страна выходит сильнее, чем когда-либо, из беспрецедентного кризиса и путь к восстановлению идёт быстрее, чем кто-либо мог предсказать», — президент Кипра.

Анастасиадис назвал проводимый в Лимасоле фестиваль событием, демонстрирующим сплоченность и дружбу двух народов. Также кипрский лидер заявил о готовности нанести визит в российскую столицу для укрепления партнерских связей.