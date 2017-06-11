Памятник Котовскому снесли в Одесской области

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Киев, 11 июня. Памятник известному российскому революционеру Григорию Котовскому был демонтирован в Одесской области. Об этом журналистам сообщили представители Горсовета Подольска.

Согласно предварительным данным, монумент снесли ночью.

«Указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов», — пояснил источник издания УНИАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Киеве был снесен последний памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.