Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Памятник Котовскому снесли в Одесской области

Памятник Котовскому снесли в Одесской области

19:34  11 Июня 2017
246

Памятник Котовскому снесли в Одесской области

Киев, 11 июня. Памятник известному российскому революционеру Григорию Котовскому был демонтирован в Одесской области. Об этом журналистам сообщили представители Горсовета Подольска.

Согласно предварительным данным, монумент снесли ночью.

«Указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов», — пояснил источник издания УНИАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Киеве был снесен последний памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

#украина #котовский
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть