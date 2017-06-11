ФСБ задержала граждан Марокко на границе с Норвегией

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Мурманск, 11 июня. Сотрудники ФСБ задержали четверых граждан Королевства Марокко при попытке незаконно пересечь российско-норвежскую границу, сообщили в региональном ведомстве по Мурманской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех граждан Марокко по статье о покушении на незаконное пересечение границы России. Злоумышленники задержаны при участии погрануправления ФСБ по республике Карелия, которые охраняют сухопутную границу Заполярья.

Известно, что российская граница с Норвегией и Финляндией привлекает мигрантов из стран Ближнего Востока. По данным Интерпола, в 2015 году в скандинавские страны через российскую границу пытались проникнуть свыше 2 тысяч нелегальных мигрантов, пишет «Интерфакс».