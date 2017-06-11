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Украина
Дело уперлось в трубу: Киев хочет покупать газ в Норвегии

Дело уперлось в трубу: Киев хочет покупать газ в Норвегии

20:22  11 Июня 2017
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Дело уперлось в трубу: Киев хочет покупать газ в Норвегии

Киев, 11 июня. Украинская сторона планирует с 2022 года покупать газ в Норвегии. Такими данными поделился советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский.

«Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL: осенью должна начаться закупка труб», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак указал на то, что Еврокомиссия вмешивается во взаимоотношения компаний по газовым проектам.

#украина #норвегия #газ
Алексей Громов
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