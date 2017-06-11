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Украина
Руслану оставили без гонорара за выступление на «Евровидении-2017»

Руслану оставили без гонорара за выступление на «Евровидении-2017»

20:38  11 Июня 2017
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Руслану оставили без гонорара за выступление на «Евровидении-2017»

Киев, 11 июня. Украинской певице, победительнице «Евровидения-2004» Руслане Лыжичко, которая была приглашённой звездой на финале конкурса в Киеве, до сих пор не выплатили обещанный гонорар.

Руслане обещали заплатить 400 тысяч гривен за выступление на финале конкурса «Евровидение-2017», прошедшего в Киеве. Однако, по словам певицы, эти деньги ей до сих пор не выплатили. Лыжичко добавила, что расплачивалась собственными средствами за костюмы и постановочное шоу.

Руслану оставили без гонорара за выступление на «Евровидении-2017»

«Евровидение» покрыло лишь часть этих расходов. Дай бог, чтобы это была треть от того, что мы потратили. По состоянию на сегодня деньги полностью ушли из моего кармана и они нам ещё не вернулись», — сказала Руслана. Отметим, что сегодня Руслана приняла участие в концерте, приуроченном к введению безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

#украина #евровидение #руслана
Ирина Селезнева
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