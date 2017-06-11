Иран у берегов Сирии: может ли Тегеран направить свой флот на помощь Башару Асаду

В Избранное

Скопировать

Военные корабли Ирана находятся в Персидском заливе у берегов Омана. Может ли Тегеран направить свой флот на помощь сражающимся сирийцам? Как считает военный эксперт Иван Коновалов, военно-морские усилия Ирана не стоит связывать с сухопутными действиями иранских военных.

Иранский флот на боевом дежурстве

Командование Военно-морских сил Ирана приняло решение об отправке двух военных кораблей к берегам Омана. Соответствующее заявление штаба ВМС Ирана распространили иранские СМИ.

«Группа боевых кораблей в составе ракетного фрегата «Альборз» и судна поддержки «Бушер» отправится сегодня из порта Бендер-Аббас в сторону Омана, затем она будет выполнять миссию патрулирования в северной части Индийского океана и в Аденском заливе», — говорится в пресс-релизе

Отмечается, что ракетный фрегат «Альборз» сменит на боевом посту возвращающийся в свой порт фрегат «Сабалан» с вспомогательным судном «Лаван». Дело в том, что иранские корабли в течение нескольких лет осуществляют патрулирование в Аденском заливе в рамках международной миссии по борьбе с сомалийскими пиратами. Кроме того, в 2015 году «Альборз» отправлялся в патрульную миссию к берегам Йемена, где не прекращается гражданская война. В Сирии, как известно, действуют проиранские формирования, но кораблей Ирана у берегов САР пока не наблюдается.

США против Ирана

Между тем авиаудары коалиции по сирийской армии не прекращаются, под огнем оказываются и проиранские формирования. МИД Сирии призвал международную коалицию во главе с США прекратить авиаудары по позициям армии САР: авиаудары коалиции только помогали укреплению боевиков террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ). Оперативный штаб союзников САР, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран заявил, что есть все возможности при необходимости нанести ответный удар по позициям американских военных в Сирии. Почему Ирану важно сохранить законное правительство в Сирии, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал военный политол, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Иран понимает, что если в Сирии не будет Асада, и там будут хозяйничать западные силы, там могут быть развернуты военные части и базы. Конечно, Иран понимает, что тогда его начнут зажимать со всех сторон: для Ирана это будет та же самая петля анаконды. Иран понимает, что союзника тут он не может сдать, особенно того, который может сыграть свою роль в том, чтобы Иран оставался региональным лидером, по крайней мере, влиятельным субъектом», — сообщил Перенджиев.

Какие цели преследует Иран в Сирии, однозначно сказать сложно. В частности, как считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, Иран стремится обеспечить создание сухопутного моста между Сирией и Ираком. Должны соединиться проиранские силы, которые действуют в западных районах Ирака, с теми силами, которые сейчас пытаются выйти к границе через Сувейду. А наступление от Пальмиры к Дейр-эз-Зору должно рано или поздно привести к соединению сил, действующих в Ираке, с силами, действующими на территории Сирии, подчеркивает эксперт.

«В свою очередь, Иран сможет свободно маневрировать силами, которые действуют на территории этих государств», — сообщил Борис Рожин.

Эксперт: Мира хотя все, кроме США

Каковы перспективы Ирана в плане военно-морских операций, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Эксперт обратил внимание, что он не связывал бы военно-морские усилия Ирана с его действиями на суше.

По словам Коновалова, Иран стремится расширить демонстрацию своей силы в военно-морском плане, но у страны пока нет кораблей, которые могли бы подтверждать такое могущество и силу. Как отмечает эксперт, у Ирана небольшой флот, он, безусловно, хороший. Другое дело, что от Омана до Ирана не так уж и далеко, поэтому не стоит придавать большого значения передвижению кораблей государств данного региона в районе Персидского залива.

«Я не сомневаюсь, что рано или поздно иранский флот будет демонстрировать свой флаг во всех точках мира. У меня нет сомнений. Они к этому стремятся. Просто у них нет пока для этого таких серьезных сил, но это будет, и мы им в этом поможем», — сообщил Иван Коновалов.

Ситуация же в Сирии, конечно, сложная, отмечает эксперт, и последние авиаудары американцев в районе Ат-Танфа тому подтверждение. Под огнем — союзники Асада.

Как подчеркивает Иван Коновалов, сейчас в Сирии все хотят, чтобы это прекратилось, все, кроме США.

«И единственная страна, которая этого не хочет, это американцы. Вот они этого не хотят. Все хотят: и Турция, и Иран, и Россия, и Сирия: все акторы, которые задействованы в этом процессе», — подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.