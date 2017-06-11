Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Роснано считает необоснованным арест топ-менеджера корпорации

Роснано считает необоснованным арест топ-менеджера корпорации

18:46  11 Июня 2017
275

Роснано считает необоснованным арест топ-менеджера корпорации

Москва, 11 июня. В корпорации «Роснано» считают необоснованным арест управляющего директора по инвестиционной деятельности Андрея Горькова.

«У «Роснано» нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании»,  — говорится в официальном заявлении корпорации.

Сегодня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Андрея Горькова, подозреваемого в махинациях на 738 млн рублей. По версии следствия, подсудимый в течение двух лет размещал на постоянной основе деньги Роснано в «Смоленском банке» вопреки интересам корпорации. Брата топ-менеджера Евгения Горькова объявили в розыск.

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть