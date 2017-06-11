Праздник, который всегда с тобой. Колонка Олега Денежки

В Избранное

Скопировать

Безвизовый режим получен. Теперь украинцы могут без виз ездить в Европу. Счастье нагрянуло. И ведь цена небольшая: 66 миллиардов долларов, или 20% ВВП ежегодно, около 30 тысяч потерь в АТО и более трех миллионов эмигрантов. Но зато теперь полная свобода. Хочешь в Париж? Хоти. Полное право у тебя. При Януковиче такого не было. А в стране настал праздник.

Вот этого у украинцев не отнимешь. Я там жил, знаю. Хлебом не корми, а разливай, разливай, разливай и празднуй. Дней в году не хватает. Календари в офисах сразу красным фломастером от первой до последней страницы замазаны. Победоносно-праздничная нация.

И в этот раз получение карнавально-безвизового режима было отмечено с размахом. Шествия, флаги ЕС, воздушные шарики, плюшевые игрушки, за отдельную плату мороженое и прочие радости для маленького украинца. Теперь-то заживем!

Церемония праздника победы над ЕС прошла торжественно в центре украинской столицы днем в субботу, 10 июня. Присутствовал сам. То есть он. То есть главный виновник победы Петр Алексеевич. Если вы еще не поняли, то Порошенко, президент Украины, устроивший в стране гражданскую войну, социальный и экономический кризис, но добившийся от «единой Европы» безвизового режима. Теперь каждая пенсионерка с доходом в три тысячи гривен (около 100 евро) может без визы ехать хоть в Вену, хоть в Берлин, хоть в уже упомянутый мной Париж. Ну не прекрасно, нет?

Правда, бабушке этой пенсии даже на квартплату не хватает, которую Петин подельник заяц Сеня поднял до небес, а билет хотя бы до Варшавы стоит минимум 600 гривен, то есть 20 евро. Бабушке на автобус до рынка не хватает, но тут же такое дело. Надо рвать когти в Европу. Безвиз же. Такая выгодная удача. Но есть одна засада.

«С полуночи все обладающие биометрическим паспортом граждане Украины смогут посещать без виз 30 европейских государств. Кроме биометрического паспорта для свободного пересечения границы гражданам Украины необходимо иметь при себе обратный билет, страховку и деньги. Это единственное условие», — бодренько заявил Петя Порошенко на торжественной церемонии начала обратного отсчета до вступления в силу безвизового режима.

Обратный отсчет — это красиво. Это как на бомбах в фильмах (в реальности этого и близко нет), а безвиз и есть бомба для Украины. Правда, обратный отсчет ставить поздно, бомбочка, и совсем не самодельная, а фабричная, made in USA, уже сработала. В декабре 2013-го. Но украинский президент обрадовался этому только сейчас.

И вот тут обратим внимание на незначительную деталь, оброненную президентом в своей радостной речи: «страховка и деньги». В принципе, это звучит: «деньги и деньги». Для украинца слово «деньги» звучит как приговор к высшей мере наказания. Но тут даже более простой вопрос: если у вас нет минимум 40 евро на билет туда-обратно, минимум 10 евро на страховку и как минимум (а вам еще и укажут, сколько именно на границе) 100 евро на проживание, то у вас были проблемы с 25 евро на шенгенскую визу?

Ну, это конечно колоссальная экономия. Петя просто людей осчастливил. Сделал богатыми, теперь ассигнации девать будет некуда. Они усеют киевские улицы, и куры не будут их клевать. Потому что кур уже не будет. Как, похоже, скоро не будет кошек и голубей, потому что жрать что-то людям все же надо.

Однако заметим, что праздник заключается не в этом. Если по чести, доступность городка Парижу, который Петру Алексеевичу и без безвиза был доступен так же, как и Бердичев с окрестностями. Тут совсем другая цель, и Порошенко таки проговорился о ней.

«Мы сделали цивилизованный выбор. Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая The Beatles», — заявил Петр Алексеевич в ходе помпезного мероприятия.

Вот и весь смысл безвизового режима с Европой. Не ближе к Парижу, а подальше от Москвы. Украинские патриоты воюют с географией и выворачивают мозги соотечественникам. И очень успешно. Вот что написала на своей страничке в фейсбуке очевидец события киевлянка Galina Lebedynska.

«Народ тут опять вырядился в вышиванки и ходит с флажками Евросоюза. Утром видела тетку лет сорока. Она сидела на бордюре, в вышиваночном красивом платье, широко расставив ноги, что даже было видно ее черные трусы и голые ляжки. Тетка пила кофе из пластикового стаканчика и курила тонкую сигаретку. Вообще у не был вид старой *****, вышедшей на пенсию. Но женщина, похоже, радовалась, что она уже в Европе с 11 июня. Асфальт был заплеван окурками», — с горечью пишет настоящая украинка, а не псевдопатриот евроразлива.

В то же время по Сети гуляет фото распоряжения киевской мэрии, предписывающего руководителям дошкольных (дошкольных!) учебных заведений обеспечить великолепие радостным детским смехом.

А вот в мое розовое детство учителя упрашивали нас прийти на демонстрацию 7 ноября. А родители, которые там, мягко говоря, совсем не безалкогольно отмечали день Октябрьской революции (ну а когда еще отмечать октябрь как не в ноябре?) дружными производственными коллективами, нам эту явку запрещали.

Но мы делали рогаточки из алюминиевой проволоки и венгерской резины, скобочки и очень любили стрелять там по шарикам. Милиционеры поэтому нас гоняли, хотя и со смехом, потому что иногда мы вместо шариков стреляли по нижней части спины ровесниц. Какой на это нужен был указ? Какая бумага и какие слова начальствующего чиновника? На это нужна была молодость и жизнь.

А не безвизовый режим.