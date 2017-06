Праздник, который всегда с тобой. Колонка Олега Денежки

Безвизовый режим получен. Теперь украинцы могут без виз ездить в Европу. Счастье нагрянуло. И ведь цена небольшая: 66 миллиардов долларов, или 20% ВВП ежегодно, около 30 тысяч потерь в АТО и более трех миллионов эмигрантов. Но зато теперь полная свобода. Хочешь в Париж? Хоти. Полное право у тебя. При Януковиче такого не было. А в стране настал праздник.

Вот этого у украинцев не отнимешь. Я там жил, знаю. Хлебом не корми, а разливай, разливай, разливай и празднуй. Дней в году не хватает. Календари в офисах сразу красным фломастером от первой до последней страницы замазаны. Победоносно-праздничная нация.

И в этот раз получение карнавально-безвизового режима было отмечено с размахом. Шествия, флаги ЕС, воздушные шарики, плюшевые игрушки, за отдельную плату мороженое и прочие радости для маленького украинца. Теперь-то заживем!

Церемония праздника победы над ЕС прошла торжественно в центре украинской столицы днем в субботу, 10 июня. Присутствовал сам. То есть он. То есть главный виновник победы Петр Алексеевич. Если вы еще не поняли, то Порошенко, президент Украины, устроивший в стране гражданскую войну, социальный и экономический кризис, но добившийся от «единой Европы» безвизового режима. Теперь каждая пенсионерка с доходом в три тысячи гривен (около 100 евро) может без визы ехать хоть в Вену, хоть в Берлин, хоть в уже упомянутый мной Париж. Ну не прекрасно, нет?

Правда, бабушке этой пенсии даже на квартплату не хватает, которую Петин подельник заяц Сеня поднял до небес, а билет хотя бы до Варшавы стоит минимум 600 гривен, то есть 20 евро. Бабушке на автобус до рынка не хватает, но тут же такое дело. Надо рвать когти в Европу. Безвиз же. Такая выгодная удача. Но есть одна засада.

Обратный отсчет — это красиво. Это как на бомбах в фильмах (в реальности этого и близко нет), а безвиз и есть бомба для Украины. Правда, обратный отсчет ставить поздно, бомбочка, и совсем не самодельная, а фабричная, made in USA, уже сработала. В декабре 2013-го. Но украинский президент обрадовался этому только сейчас.

И вот тут обратим внимание на незначительную деталь, оброненную президентом в своей радостной речи: «страховка и деньги». В принципе, это звучит: «деньги и деньги». Для украинца слово «деньги» звучит как приговор к высшей мере наказания. Но тут даже более простой вопрос: если у вас нет минимум 40 евро на билет туда-обратно, минимум 10 евро на страховку и как минимум (а вам еще и укажут, сколько именно на границе) 100 евро на проживание, то у вас были проблемы с 25 евро на шенгенскую визу?

Ну, это конечно колоссальная экономия. Петя просто людей осчастливил. Сделал богатыми, теперь ассигнации девать будет некуда. Они усеют киевские улицы, и куры не будут их клевать. Потому что кур уже не будет. Как, похоже, скоро не будет кошек и голубей, потому что жрать что-то людям все же надо.

Однако заметим, что праздник заключается не в этом. Если по чести, доступность городка Парижу, который Петру Алексеевичу и без безвиза был доступен так же, как и Бердичев с окрестностями. Тут совсем другая цель, и Порошенко таки проговорился о ней.

«Мы сделали цивилизованный выбор. Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая The Beatles», — заявил Петр Алексеевич в ходе помпезного мероприятия.