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Общество
Путин: Московский конкурс артистов балета и хореографов зажег созвездие новых имен

Путин: Московский конкурс артистов балета и хореографов зажег созвездие новых имен

18:31  11 Июня 2017  /обновлено: 18:37  11 Июня 2017
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Путин: Московский конкурс артистов балета и хореографов зажег созвездие новых имен

Москва, 11 июня. Международный конкурс артистов балета и хореографов подарил «путевку в жизнь» многим талантливым людям. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который поприветствовал участников конкурса.

«За прошедшие десятилетия он зажег целое созвездие новых имен, подарил «путевку в жизнь» многим талантливым артистам и балетмейстерам. И сегодня прославленная сцена Большого театра вновь сближает культуры», — отметил глава государства.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин вручит премии деятелям науки и искусства.

#путин #балет
Алексей Громов
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