Стоун рассказал, в чем Путин превзошел всех американских президентов
В Избранное
Вашингтон, 11 июня. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете The New York Times выразил мнение, что никто из президентов США не работал так, как глава России Владимир Путин.
Постановщик назвал Путина «истинным сыном России» и признался, что восхищается дисциплинированностью и выносливостью российского лидера, а также его способностью выполнять работу на протяжении 16 лет.
«Насколько я знаю, ни один американский президент так не работал», — отметил Стоун.
Режиссер полагает, что преданность работе объединяет Путина с 39-м президентом США Джимми Картером.
Комментарии