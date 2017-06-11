Стоун рассказал, в чем Путин превзошел всех американских президентов

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Вашингтон, 11 июня. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете The New York Times выразил мнение, что никто из президентов США не работал так, как глава России Владимир Путин.

Постановщик назвал Путина «истинным сыном России» и признался, что восхищается дисциплинированностью и выносливостью российского лидера, а также его способностью выполнять работу на протяжении 16 лет.

«Насколько я знаю, ни один американский президент так не работал», — отметил Стоун.

Режиссер полагает, что преданность работе объединяет Путина с 39-м президентом США Джимми Картером.