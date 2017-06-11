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Новороссия
ДНР объявила режим ЧС в Докучаевске из-за остановки насосной станции ЮДВ

ДНР объявила режим ЧС в Докучаевске из-за остановки насосной станции ЮДВ

18:28  11 Июня 2017
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ДНР объявила режим ЧС в Докучаевске из-за остановки насосной станции ЮДВ

Донецк, 11 июня. Подача воды в Докучаевск прекращена в результате остановки насосной станции Южнодонбасского водовода, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Вследствие обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР была остановлена насосная станция Южнодонбасского водовода, подача воды в Докучаевск прекращена. С 11 июня в городе объявлен режим ЧС, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР. Чтобы минимизировать последствия ЧС, Докучаевск получает воду от водозабора «Майский», также организован подвоз воды силами спасателей, местных предприятий и гражданских лиц. Ранее сообщалось о прекращении работы первого подъема станции ЮДВ под Ясиноватой из-за ночных обстрелов со стороны киевских силовиков.

Ирина Селезнева
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