ДНР объявила режим ЧС в Докучаевске из-за остановки насосной станции ЮДВ

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Донецк, 11 июня. Подача воды в Докучаевск прекращена в результате остановки насосной станции Южнодонбасского водовода, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Вследствие обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР была остановлена насосная станция Южнодонбасского водовода, подача воды в Докучаевск прекращена. С 11 июня в городе объявлен режим ЧС, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР. Чтобы минимизировать последствия ЧС, Докучаевск получает воду от водозабора «Майский», также организован подвоз воды силами спасателей, местных предприятий и гражданских лиц. Ранее сообщалось о прекращении работы первого подъема станции ЮДВ под Ясиноватой из-за ночных обстрелов со стороны киевских силовиков.