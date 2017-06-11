Дочь Панина опровергла сообщения о жутких выходках отца

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Санкт-Петербург, 11 июня. Девятилетняя дочь актера Алексея Панина опровергла сообщения о том, что ее отец разгуливал перед ней в голом виде. Сообщения о подобном поведении Панина ранее распространили в соцсетях мать девочки Юлия Юдинцева и ее знакомые. В них они утверждают, что об этом Анна сама рассказывала свидетелям, позже сообщившим об этом в суде.

Представитель Юдинцевой юрист Назар Назаров заявил агентству «Ридус», что несмотря на такие аморальные поступки суд во Владимирской области вынес решение о том, что Аня будет проживать с отцом, хотя в 2009 году другое решение суда "о проживании девочки с мамой» никем не отменено.

«В суде выступали свидетели, которым малолетняя девочка рассказывала, как знаменитый папа, занимался при ней групповым сексом и возил ее на нудистский пляж», — сообщил он, подчеркнув, что сейчас решение суда во Владимирской области обжалуется в суде высшей инстанции. «Я очень надеюсь, что этот суд подойдет к делу объективно и отменит данное несправедливое решение», — добавил он.

Сам Панин в беседе с «Ридусом» не стал ни подтверждать, ни опровергать обвинения в своей адрес. Кроме того, он заявил Юдинцева никогда не была его законной супругой. При этом сама девочка по телефону со смехом опровергла заявления ее матери. «Не знаю, откуда такие факты», — сказала она.

Ранее Анна заявляла журналистам, что не хочет видеться со своей матерью.